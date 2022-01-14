Михаил Евраев занялся обустройством дворовых территорий

Михаил Евраев возглавил рабочую группу по подготовке программы «Наш двор». В результате реализации проекта благоустроят свыше двух сотен дворов во всех муниципальных образованиях Ярославской области. Помимо этого, в рамках программы построят около сотни спортивно-игровых площадок, а также двадцать площадок для выгула собак.

– Двор - в первую очередь для людей, чтобы им было удобно, чтобы там были деревья, дорожки, чтобы это была по-настоящему комфортная среда. Вот что хотелось бы, чтобы мы получили в результате, а не залитые асфальтом тротуары, – обратился Михаил Евраев к руководителям городских округов и районов на заседании рабочей группы по подготовке программы «Наш двор».

Чтобы воплощение задуманного не затягивалось, Михаил Евраев обозначил чёткие сроки выполнения работ. Обсуждение с местными жителями вариантов установки игровых площадок и разработка проектно-сметной документации должны быть завершены до 20 февраля. До начала майских праздников будут определены компании-подрядчики, которые выполнят работы. А уже в августе начнётся приёмка первых облагороженных дворов. Все объекты должны быть сданы не позднее середины октября нынешнего года.

– Программу будем реализовывать вместе с жителями, чтобы они принимали непосредственное участие в этом. Не надо брать типовую историю, все должно преломляться на местности, на конкретный город и район. Представьте, что вам в этих дворах жить. И тогда все будет красиво, удобно и комфортно, – сказал глава области.

Михаил Евраев пояснил, что на федеральном уровне у правительства области есть договорённость о предоставлении необходимых для реализации программы ресурсов.

– На областном уровне все процессы, которые зависят от нас, должны проходить в максимально сжатые сроки. Просьба к вам обеспечить то же самое на уровне районов. Со всеми трудностями обращайтесь, в том числе ко мне. Мы создадим центр мониторинга за тем, что происходит в каждом районе, как идет работа, на еженедельной основе мы будем рассматривать, что сделано, какие есть проблемы, – подчеркнул Михаил Евраев.

На воплощение проекта потратят почти два миллиарда рублей. Самая масштабная работа будет проведена в Ярославле. На благоустройство дворов областного центра направят свыше 800 миллионов рублей. На обустройство дворовых территорий Рыбинска будет израсходовано 242 миллиона рублей, Переславль Залесского - 54 миллиона.

Справка: В конце 2021 года врио губернатора Михаил Евраев провел серию встреч и переговоров в федеральных министерствах, в результате чего региону было дополнительно выделено 1,2 млрд. рублей на благоустройство дворовых территорий. Еще 600 миллионов на эти же цели запланированы в региональном бюджете. Таким образом, общий объем финансирования на проекты благоустройства составит 1,8 млрд рублей. Это позволит увеличить число реконструируемых дворовых пространств в 3 раза.