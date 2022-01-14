Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 14:41

В Ярославле для детской поликлиники купили аппараты УЗИ за 7 миллионов рублей

На них обследовали уже 50 маленьких пациентов
Анастасия Голубева
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На нем обследовали уже 50 маленьких пациентов. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

На нем обследовали уже 50 маленьких пациентов. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

В Ярославле в детскую поликлинику на проспекте Машиностроителей купили два новых аппарата УЗИ. Их общая стоимость – более семи миллионов рублей. К этой поликлинике прикреплены больше 21 тысячи маленьких пациентов. 50 из них уже обследовались на новом оборудовании.

- Один из аппаратов сменил своего устаревшего предшественника. На данный момент в поликлинике в общей сложности работают четыре ультразвуковых комплекса, - рассказали в департаменте здравоохранения региона.