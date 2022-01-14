В Ярославле для детской поликлиники купили аппараты УЗИ за 7 миллионов рублей

На нем обследовали уже 50 маленьких пациентов. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

В Ярославле в детскую поликлинику на проспекте Машиностроителей купили два новых аппарата УЗИ. Их общая стоимость – более семи миллионов рублей. К этой поликлинике прикреплены больше 21 тысячи маленьких пациентов. 50 из них уже обследовались на новом оборудовании.

- Один из аппаратов сменил своего устаревшего предшественника. На данный момент в поликлинике в общей сложности работают четыре ультразвуковых комплекса, - рассказали в департаменте здравоохранения региона.