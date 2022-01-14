Более 200 дворов благоустроят в Ярославской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области благоустроят более 200 дворов, а также построят около 100 спортивно-игровых площадок и больше 20 площадок для выгула собак. Врио губернатора области Михаил Евраев до 20 февраля поручил подготовить проектно-сметную документацию, которая как раз касается городских дворов. К 1 маю нужно определиться с подрядчиками, в августе первые дворы уже должны быть готовы. Полное завершение работ намечено на середину октября этого года.

– Не должно быть так, что экспертиза документации длится полтора-два месяца, и мы сидим чего-то ждем. На областном уровне все процессы, которые зависят от нас, должны проходить в максимально сжатые сроки. Просьба к вам обеспечить то же самое на уровне районов, – подчеркнул Михаил Евраев.

На дворы и площадки Ярославля выделено большее 800 миллионов рублей, на Рыбинск - 242 миллиона, эти суммы стали наиболее крупными из всего региона.