В Ярославле к Крещению сделают пять иорданей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле к празднику Крещения, который отмечается в ночь на 19 января, оборудуют пять купелей. Рядом будут находиться кабинки для переодевания и пункты обогрева, предусмотрят и места для парковки автомобилей.

В Ярославле в крещенскую ночь можно окунуться:

- на Волге у Толгского монастыря,

- на Петропавловских прудах у церкви Петра и Павла,

- у Центрального пляжа на реке Которосль,

- в районе Тверицкой набережной у храма Софии Премудрости Божией,

- на реке Нора у Троицкого храма в Норском.

Накануне Крещения специалисты еще раз проведут замеры толщины льда. Сейчас в разных местах она составляет от 20 до 40 сантиметров.

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