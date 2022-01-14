В Ярославле к Крещению сделают пять иорданей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ярославле к празднику Крещения, который отмечается в ночь на 19 января, оборудуют пять купелей. Рядом будут находиться кабинки для переодевания и пункты обогрева, предусмотрят и места для парковки автомобилей.
В Ярославле в крещенскую ночь можно окунуться:
- на Волге у Толгского монастыря,
- на Петропавловских прудах у церкви Петра и Павла,
- у Центрального пляжа на реке Которосль,
- в районе Тверицкой набережной у храма Софии Премудрости Божией,
- на реке Нора у Троицкого храма в Норском.
Накануне Крещения специалисты еще раз проведут замеры толщины льда. Сейчас в разных местах она составляет от 20 до 40 сантиметров.
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