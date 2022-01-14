Полиция задержала ярославца с 35 свертками наркотиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле около автомобильной заправки полиция задержала 26-летнего местного жителя, у которого с собой оказались 35 свертков с наркотиками. Вещество у мужчины сразу же изъяли. Во время экспертизы стало понятно, что в этих свертках находится 139 граммов героина.

- Установлено, что данные наркотики предназначались для дальнейшего распространения. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.