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Происшествия14 января 2022 12:40

Полиция задержала ярославца с 35 свертками наркотиков

В них находилось почти 140 граммов героина
Анастасия Голубева
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Полиция задержала ярославца с 35 свертками наркотиков

Полиция задержала ярославца с 35 свертками наркотиков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле около автомобильной заправки полиция задержала 26-летнего местного жителя, у которого с собой оказались 35 свертков с наркотиками. Вещество у мужчины сразу же изъяли. Во время экспертизы стало понятно, что в этих свертках находится 139 граммов героина.

- Установлено, что данные наркотики предназначались для дальнейшего распространения. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.