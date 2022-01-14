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Дом. Семья14 января 2022 11:53

Лося, вышедшего к многоэтажкам Заволжского района Ярославля, вывезли в охотугодья

Животное обследуют ветеринары и примут решение о его дальнейшей судьбе
Полина Вачнадзе
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Лося обездвижили и вывезли за город. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Лося обездвижили и вывезли за город. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня, 14 января, у домов на проспекте Авиаторов в Ярославле прогуливался лось. О визите сохатого к людям ярославцы рассказали в соцсетях.

- Забился в угол дома. Вызвали службу, ждем спасения, - написали в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

На место выехали сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования. Животное обездвижили и вывезли за город в охотничье хозяйство.

- Специалисты проведут обследование лося, после этого будет принято решение о дальнейших действия, - уточнили в департаменте.

Не исключено,ч то сохатому понадобится помощь ветеринаров.

Если вы заметили диких животных в черте города, сообщите об этом либо по телефонам 8(4852)78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66, либо в полицию – 102, либо по номеру телефона экстренных служб – 112.