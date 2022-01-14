Ярославцев будут обучать компьютерной грамотности

Пожилые и юные ярославцы будут изучать основы компьютерной грамотности. Изображение: ПАО «Ростелеком»

Мероприятие направлено на обучение интернет-грамотности людей старшего возраста, причем, вместе с их внуками. Занятия будут проходить на базе одной из школ программирования и математики в Ярославле и Рыбинске.

Обучение в семейных командах позволит участникам найти общие интересы. Внуки смогут стать экспертами, ведь именно их помощь будет важна бабушкам и дедушкам в получении ИТ-знаний. На занятиях, как совершать покупки, оплачивать квитанции, получать госуслуги, не выходя из дома.

Обучение будет проходить в очной форме. Общая продолжительность курса – 12 часов, а по окончании занятий между командами пройдут соревнования. Лучшие пары-участники, занявшие три призовых места, получат награды от организаторов курса, уточняют в пресс-службе оператора.

- На протяжении нескольких лет «Ростелеком» оказывает помощь в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Но впервые мы предлагаем ярославцам программу, где людям старшего возраста предстоит учиться вместе с внуками. Обычно бабушки водят детей в секции, контролируют выполнение домашних заданий, но в рамках «IT-семьи» они поменяются ролями. Внуки будут помогать взрослым постигать азы компьютерной грамотности. Уверен, что такой опыт взаимодействия положительно скажется на отношениях двух поколений, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Получить более подробную информацию о курсе и подать заявку на участие можно по телефону: 8 (906)634-13-34.