В Тутаевском районе на Крещение оборудуют четыре купели

В Тутаевском районе в этом году собираются оборудовать четыре купели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшую среду, 19 января, верующие будут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение. В Тутаевском районе в этом году собираются оборудовать четыре купели. На своей странице ВКонтакте глава района Дмитрий Юнусов рассказал, где они будут находиться:

- на берегу реки Волга у Воскресенского собора,

- на источнике Николая Чудотворца у Воскресенского собора,

- на реке Ковати,

- на пруду в поселке Никульское.

- На каждом источнике будут дежурить сотрудники полиции, спасатели, скорая помощь и добровольная народная дружина, - сказал Дмитрий Юнусов.