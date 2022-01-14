В Тутаевском районе на Крещение оборудуют четыре купели

В Тутаевском районе в этом году собираются оборудовать четыре купели
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ближайшую среду, 19 января, верующие будут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение. В Тутаевском районе в этом году собираются оборудовать четыре купели. На своей странице ВКонтакте глава района Дмитрий Юнусов рассказал, где они будут находиться:
- на берегу реки Волга у Воскресенского собора,
- на источнике Николая Чудотворца у Воскресенского собора,
- на реке Ковати,
- на пруду в поселке Никульское.
- На каждом источнике будут дежурить сотрудники полиции, спасатели, скорая помощь и добровольная народная дружина, - сказал Дмитрий Юнусов.