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Общество14 января 2022 8:10

В Тутаевском районе на Крещение оборудуют четыре купели

Рассказываем, где тутаевцы смогут окунуться в прорубь
Полина Вачнадзе
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В Тутаевском районе в этом году собираются оборудовать четыре купели

В Тутаевском районе в этом году собираются оборудовать четыре купели

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшую среду, 19 января, верующие будут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение. В Тутаевском районе в этом году собираются оборудовать четыре купели. На своей странице ВКонтакте глава района Дмитрий Юнусов рассказал, где они будут находиться:

- на берегу реки Волга у Воскресенского собора,

- на источнике Николая Чудотворца у Воскресенского собора,

- на реке Ковати,

- на пруду в поселке Никульское.

- На каждом источнике будут дежурить сотрудники полиции, спасатели, скорая помощь и добровольная народная дружина, - сказал Дмитрий Юнусов.