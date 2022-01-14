Двое живодеров из Переславля, убившие собаку ради еды, могут отделаться штрафом

Двое переславцев убили собаку ради еды Фото: Полина Вачнадзе

Переславская полиция завершила работу по уголовному делу, возбужденному по статье «Жестокое обращение с животным». Двое местных жителей 40 и 47 лет обвиняются в расправе над бродячей собакой, которую они хотели использовать в качестве закуски. Однако уголовное дело в отношении мужчин могут прекратить.

Несчастный бездомный пес попался на глаза переславцам, распивающим спиртное на набережной, в июле прошлого года. Трудно понять, о чем в тот момент думали мужчины, но они решили пустить собаку на закуску.

- Один из них, используя веревку, пытался задушить животное, второй нанес ножом удары собаке в область шеи, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Прохожие вызвали полицию и даже попытались спасти пса, отвезли его в ветеринарную клинику. Но раны, нанесенные двумя пьяными мужчинами, были смертельными.

Уголовное дело хоть и было возбуждено, но велика вероятность того, что его прекратят. Оба обвиняемых впервые привлекаются к уголовной ответственности за преступление средней тяжести, а у одного из них на иждивении находятся двое детей. Так что переславцы вполне могут отделаться штрафом.