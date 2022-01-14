Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 января 2022 7:28

Двое живодеров из Переславля, убившие собаку ради еды, могут отделаться штрафом

Бродячий пес должен был стать закуской на импровизированном столе
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двое переславцев убили собаку ради еды

Двое переславцев убили собаку ради еды

Фото: Полина Вачнадзе

Переславская полиция завершила работу по уголовному делу, возбужденному по статье «Жестокое обращение с животным». Двое местных жителей 40 и 47 лет обвиняются в расправе над бродячей собакой, которую они хотели использовать в качестве закуски. Однако уголовное дело в отношении мужчин могут прекратить.

Несчастный бездомный пес попался на глаза переславцам, распивающим спиртное на набережной, в июле прошлого года. Трудно понять, о чем в тот момент думали мужчины, но они решили пустить собаку на закуску.

- Один из них, используя веревку, пытался задушить животное, второй нанес ножом удары собаке в область шеи, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Прохожие вызвали полицию и даже попытались спасти пса, отвезли его в ветеринарную клинику. Но раны, нанесенные двумя пьяными мужчинами, были смертельными.

Уголовное дело хоть и было возбуждено, но велика вероятность того, что его прекратят. Оба обвиняемых впервые привлекаются к уголовной ответственности за преступление средней тяжести, а у одного из них на иждивении находятся двое детей. Так что переславцы вполне могут отделаться штрафом.