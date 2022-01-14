В Ярославле стартовал опрос общественного мнения по изменению системы выборов депутатов муниципалитета

Для подготовки к публичным слушаниям о внесении изменений в Устав города Ярославля» Институт развития социальных инициатив проводит социологический опрос горожан. Интервьюирование ярославцев поможет выяснить, как местные жители относятся к изменениям системы выборов депутатов муниципалитета. Принять участие в опросе может любой желающий.

— Мы проводим исследования в онлайн-формате, чтобы охватить максимальное количество желающих выразить свое мнение. Ссылка на опрос будет размещена на сайте и в группах в социальных сетях нашего института и «Инициативы 76», а также мэрии Ярославля. По ней можно будет проголосовать до 15.00 19 января. Итоги проведённого опроса общественного мнения будут представлены на публичных слушаниях. Его результаты будут учтены при принятии решения о необходимости внесения изменений в Устав города, — сообщила начальник отдела аналитических и социологических исследований Ольга Жешко.

Опрос среди населения по внесению изменений в Устав города инициировал депутат муниципалитета города Ярославля («Единая Россия»), председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин.

— В настоящее время в статье 26 Устава города Ярославля закреплена смешанная избирательная система: 19 депутатов муниципалитета избираются по одномандатным округам, то есть избиратели выбирают конкретного человека из списка кандидатов, и 19 депутатов муниципалитета — по единому избирательному округу, то есть избиратели выбирают партию, которая выдвигает список кандидатов. Проектом решения муниципалитета предлагается определить, что избиратели выбирают депутатом только конкретного человека, а не партийный список. В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация и действующие ограничения, введенные по рекомендации Роскомнадзора, не позволяют на публичных слушаниях обеспечить участие более 50 человек, в целях более широкого обсуждения предлагаемых изменений, мы выступили с инициативой провести опрос граждан по данному проекту решения, чтобы любой желающий мог высказаться по этому вопросу, — подчеркнул Олег Ненилин.

Онлайн-опрос позволит сформировать максимально объективную картину общественного мнения.

Публичные слушания по внесению изменений в Устав города, касающихся системы выборов депутатов муниципалитета, пройдут 20 января в 17.00 в большом зале мэрии. За процедурой можно будет наблюдать в режиме онлайн.

— Я считаю, что опрос населения — это необходимо, так как мнение каждого жителя важно. Онлайн-формат очень удобен и популярен. Но не всем пенсионерам доступен. Было бы здорово, если бы молодое поколение помогло своим бабушкам и дедушкам поучаствовать в опросе, чтобы организаторы исследования могли собрать объективное мнение ярославцев всех возрастов, — сказала председатель комитета территориального общественного самоуправления «ЖК Норские резиденции» Юлия Педченко.