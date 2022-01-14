В Ярославле пройдет общероссийская акция «Студенческий десант» Фото: УМВД по Ярославской области

В УМВД России по Ярославской области с 17 по 21 января пройдет общероссийская акция «Студенческий десант». Во время это мероприятия студенты смогут более подробно изучить работу современной полиции. Они познакомятся с представителями различных подразделений: участковыми, сотрудниками патрульно-постовой службы и ГИБДД.

- Студентам, желающим принять участие в акции, необходимо в срок до 16 января 2022 года направить заявки в отдел информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области по адресу: mvd76@list.ru с указанием обязательных данных: фамилия имя отчество, год рождения, учебное заведение, факультет, курс, контактный телефон, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Телефон для справок: (4852) 25-03-45.