Между Ярославлем и Рыбинском начинает ходить ретропоезд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 15 января между Ярославлем и Рыбинском начнет ходить ретропоезд. Он будет отправляться каждую субботу со станции «Ярославль - Московский» в 8:31 и приезжать на станцию «Рыбинск-Пассажирский» в 11:09. В обратном направлении поезд будет отходить в 16:22 и прибывать на «Ярославль-Главный» в 19:04.

- В состав поезда включены комфортабельные вагоны на 60 мест, которые оборудованы мягкими креслами с откидными столиками, розетками, современными системами кондиционирования воздуха и информационными мониторами, - рассказали в правительстве Ярославской области.

С 7 мая по 24 сентября состав будет курсировать до Московского вокзала, прибывая в 19:18.