В Рыбинске Крещенскую купель устроят в Переборах Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске началась подготовка к крещенским купаниям. Купель устроят в Переборах, как и в последние несколько лет. Обычно, ее оборудуют около спасательной станции, 14 января комиссия определит точное местоположение будущей купели.

— Специалисты обследуют участок, где планируется провести мероприятие. Будет измерена толщина льда, глубина, определено безопасное место для размещения иордани и ее границы. Сотрудники Роспотребнадзора возьмут пробы воды. После того как они дадут свое заключение, можно будет приступать к организации проруби, — рассказал заместитель начальника МКУ «УГОЧС» Евгений Поспелов.

Освящение воды состоится в 00:00 часов 19 января. После этого все желающие смогут окунуться в купель.