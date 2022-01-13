Ярославская инвесткомпания "наездила" на "Мерседесе" почти 700 штрафов ПДД

Судебный пристав установил, что в собственности компании-должника имеется элитное авто «Мерседес» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Водители ярославской инвестиционной компании накопили немыслимое колличество штрафов ПДД - было зафиксировано 690 нарушений. К слову, задолжности фиру никак не смущали, и оплачивать она ничего не собиралась, до момента, когда в дверь постучались судебные приставы.

- В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что в собственности компании-должника имеется элитное транспортное средство. «Мерседес» неплательщика оказался под обременением. Помимо перспективы лишиться автомобиля, должник столкнулся с тем, что информация в общедоступном Банке данных исполнительных производств бросает тень на репутацию организации, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Только такие разъяснения от правоохранительных органов оказались эффективными, и должник срочно оплатил все свои штрафы. Их накопилось на сумму свыше 600 тысяч рублей.