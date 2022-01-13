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Общество13 января 2022 12:45

МЧС предупреждает о сильном ветре и метели в Ярославле

Непогода задержится в городе на несколько дней
Влада Красоткина
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На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

13 января ярославское отделение МЧС опубликовало предупреждение о внезапной непогоде в областном центре. Мокрый снег, ветер и метель настигнут город сегодня вечером и задержатся до 14 января.

- Ночью местами порывы ветра до 15-18 метров в секунду. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, - рассказали спасатели.

Также возросла вероятность обрывая линий связи, обрушения слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.