За год клиенты ВТБ в Ярославской области увеличили спрос на автокредиты на четверть

Клиенты ВТБ в Ярославской области за 2021 год оформили автокредитов на 705 млн рублей, что по объему на 25% больше результата аналогичного периода прошлого года. Размер среднего чека составил миллион рублей. В топ-5 наиболее популярных марок вошли Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

В целом по России клиенты ПАО ВТБ в 2021 году заключили более 86 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 101 млрд рублей, что на 27% превышает показатель предыдущего года. Доля онлайн-заявок на кредиты достигла 29%, увеличившись с начала года на 13 пп.

На фоне наблюдающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них спрос клиентов сместился в сторону кредитов на подержанные машины. По итогам 2021 года наибольшую динамику в портфеле ВТБ показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в два раза, до 3,7 млрд рублей. Продажи кредитов на машины с пробегом выросли на 60% и достигли 16 млрд рублей, в то время как на новые авто - только на 20%, составив 82 млрд рублей.

По итогам 2021 года продажи автокредитов на российском рынке превысили рекордные 1,1 трлн рублей, что почти в 1,5 раза выше результата 2020 года. На фоне дефицита машин на рынке и роста цен, транспортные средства приобрели более 1 миллиона россиян. В 2022 году, несмотря на высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, выдачи автокредитов могут превысить этот результат за счет замедления роста цен.

- В 2021 году главным сдерживающим фактором для российского автомобильного рынка был глобальный дефицит микроэлектроники, что стало причиной очень умеренного роста рынка по итогам года. На наш взгляд, проблема сохранится и в текущем году, особенно в первом полугодии. В результате мы ожидаем, что в 2022 году продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств останутся примерно на уровне прошлого года. В первом полугодии продажи, скорее всего, снизятся, а цены продолжат расти. При этом нормализация предложения и снижение инфляционного давления должны способствовать замедлению роста цен на новые автомобили во втором полугодии, - комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

- На динамику рынка в прошлом году повлияли отложенный спрос из-за пандемии, государственная программа поддержки и выгодные ставки кредитования. В 2022 году, по нашей оценке, на фоне замедления роста цен спрос клиентов на автокредиты останется высоким. Мы ожидаем, что результат текущего года вполне может превысить показатель 2021 года и в случае умеренной денежно-кредитной политики регулятора увеличиться примерно до 1,2-1,3 трлн рублей, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 0,7% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей.

В рамках программы беззалогового кредитования кредит доступен без первого взноса в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. Минимальная ставка составляет 4,5% условии подачи заявки в ВТБ Онлайн, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог транспортного средства после его покупки.