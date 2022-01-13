Ярославец в наркотическом опьянении сбил 58-летнюю женщину

После обследования выяснилось, что обвиняемый за рулем находился в состоянии наркотического опьянения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле 36-летний житель за рулем «Лэнд Ровер» во дворе дома №34 на улице Урицкого сбил 58-летнюю женщину. В момент ДТП мужчина двигался на машине задним ходом. Сложно представить какой была скорость, если при столкновении с авто женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

- Ярославец не убедился, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. Не убедился в отсутствии других участников движения в жилой зоне, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Водителя отправили на медицинскую экспертизу. После обследования выяснилось, что обвиняемый за рулем находился в состоянии наркотического опьянения. Против мужчины было возбуждено уголовное дело, а после материалы с обвинительным заключением передали в суд. Авария произошла 5 мая 2020 года. Ярославцу грозит до семи лет лишения свободы.