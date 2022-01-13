Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 января 2022 11:09

Без крыши над головой остались 17 человек: под Ярославлем сгорел деревянный дом

Глава Ярославского района рассказал, какая помощь будет оказана погорельцам
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за пожара 17 человек остались без крыши над головой. ФОТО: страница Николая Золотникова ВКонтакте

Из-за пожара 17 человек остались без крыши над головой. ФОТО: страница Николая Золотникова ВКонтакте

Вчера, 12 января, в Карачихе Ивняковского сельского поселения сгорел двухэтажный деревянный дом на шесть квартир. В трех квартирах вся мебель и вещи полностью уничтожены, выгорела вся кровля. Без крыши над головой остались 17 человек. На месте работали девять пожарных машин и 36 спасателей.

Сейчас все погорельцы, по словам главы Ярославского района Николая Золотникова, находятся у родственников.

- С коллегами провели оперативный штаб на месте происшествия. Рассмотрели варианты оказания помощи гражданам и дальнейшего расселения, предоставления временного проживания, - прокомментировал он ЧП в районе.

И пояснил, что погорельцы, зарегистрированные в квартирах в сгоревшем доме, могут обратиться за помощь. Их ждут в управлении социальной поддержки населения в течение 10 дней с даты пожара. Людям положена социальная помощь на первоочередные нужды.

- Кроме того, можно обратиться к КСЦОН «Золотая очень» за получение вещевой и продуктовой помощи, - сказал Николай Золотников.