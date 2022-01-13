По партийным спискам или по одномандатным округам: ярославцы решат, как станут выбирать муниципальных депутатов

20 января в 17.00 в большом зале мэрии пройдут публичные слушания, на которых представители различных политических партий и общественных организаций обсудят изменения Устава города. Один из основных вопросов касается корректировки системы выборов депутатов муниципалитета. В ходе обсуждения будет решаться, избирать народных представителей по партийным спискам или по одномандатным округам. А вчера прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к публичным слушаниям.

Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов напомнил, что изменение системы выборов в конце прошлого года инициировала мэрия, а муниципальные депутаты ее поддержали.

– Предполагается переход со смешанной избирательной системы, когда депутаты избираются по одномандатным округам и по партийным спискам, на мажоритарную. В таком случае от каждого избирательного округа избирается один конкретный депутат. Кандидат в депутаты может быть выдвинут любой партией или пойти самовыдвижением, – рассказал Вячеслав Гаврилов о нюансах избирательного процесса.

После избрания его председателем оргкомитета по внесению изменений в городской Устав, заместитель мэра подчеркнул, что в состав возглавляемой им структуры вошли представители всех политических фракций муниципалитета и городской общественной палаты, а также уполномоченные от Института развития стратегических инициатив и мэрии Ярославля.

В ходе дискуссии по подготовке к публичным слушаниям был выработан механизм их проведения и создана счётная комиссия для подсчёта голосов участников. Также члены оргкомитета обсудили, как будет осуществляться опрос общественного мнения по изменениям Устава Ярославля среди горожан. Принято решение, что Институт развития стратегических инициатив проведет данное исследование в онлайн формате. Это даст возможность выразить свое мнение максимальному количеству желающих принять участие в обсуждении изменений в городском Уставе.

— В ближайшее время мы подготовим опрос для горожан по вопросу внесения изменений в Устав города. Для большего охвата и удобства жителей проведём исследование в онлайн-формате. Пригласим всех желающих принять участие в опросе, — резюмировала директор Института развития стратегических инициатив Татьяна Обухова.

Из-за действующих в Ярославской области коронавирусных ограничений на публичных слушаниях присутствовать очно сможет лишь ограниченное число людей. Однако за процедурой можно будет наблюдать онлайн.