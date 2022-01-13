Изменения в системе выборов депутатов муниципалитета Ярославля обсудят на публичных слушаниях

В Ярославле пройдут публичные слушания, на которых обсудят изменения в системе выборов депутатов муниципалитета Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле пройдут публичные слушания, на которых обсудят изменения в системе выборов депутатов муниципалитета города. Слушания запланированы на 17 часов 20 января (большой зал мэрии). Однако ярославцев сразу предупредили, что из-за коронавирусных ограничений очно в них участвовать смогут не все желающие. Но весь процесс пообещали транслировать в онлайн-режиме.

- Предполагается переход от смешанной избирательной системы, когда депутаты избираются по одномандатным округам и по партийным спискам, на мажоритарную. В таком случае от каждого избирательного округа избирается один конкретный депутат. Он может быть выдвинут как партией, так и пойти самовыдвижением, - пояснил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Также для ярославцев будет подготовлен опрос, приняв участие в котором, горожане смогут высказать свое мнение относительно внесения изменений в Устав Ярославля.