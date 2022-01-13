Сбил с ног и вытащил кошелек: в Угличе рецидивист ограбил 81-летнего пенсионера

В Угличе рецидивист ограбил 81-летнего пенсионера Фото: Полина Вачнадзе

В Угличе сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину – его подозревают в совершении грабежа.

Своей жертвой угличанин, который уже не раз был судим, выбрал 81-летнего пенсионера. Дедушка шел вечером по улице. Вдруг на него набросился мужчина, сбил с ног и вытащил кошелек. В кошельке была банковская карточка и 1700 рублей.

Когда грабителя взяли, он даже не стал особо отпираться. Да и смысла в этом не было – в его вещах нашли украденный кошелек. Сейчас злоумышленник находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

Полиция информирует, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в правоохранительные органы, тем больше шансов найти и задержать преступника и вернуть похищенные вещи.