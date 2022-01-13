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Общество13 января 2022 8:10

Леонард и Миллиана: названы самые редкие и самые популярные имена, данные новорожденным в 2021 году в Ярославской области

Мальчиков прошлом году родилось чуть больше, чем девочек
Полина Вачнадзе
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Мальчиков прошлом году родилось чуть больше, чем девочек

Мальчиков прошлом году родилось чуть больше, чем девочек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ярославском ЗАГСе назвали редкие имена, которые получали малыши, рожденные в прошлом году. В Ярославле и Ярославской области живут мальчики с именами Мартин, Амир, Леонард, Авраам, Никон, Самуил, Серафим, Савватий, Леон. С девочками тоже все не просто – родились Илана, Мия-Виктория, Андиана, Матрена, Ведана, Закия, Миллиана, Ливия, Афина, Лилиана, Алекса, Миласлава, Лукерия и Апполинария.

Список самых популярных имен, пожалуй, не меняется год от года. По прежнему для своих сыновей родители выбирают такие имена, как Александр, Максим, Артем, Михаил, Ивано, Роман, Ярослав, Лев, Макар и Тимофей. Среди девочек по-прежнему распространены имена Дарья, Мария, Софья (София), Анастасия, Полина, Виктория, Милана и Екатерина.

Мальчиков в 2021 году в Ярославской области в прошлом году родилось чуть больше, чем девочек: 3079 против 2926.