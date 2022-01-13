Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство о досрочном освобождении

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении. ФОТО: архив КП

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении.

- Причин отзыва не указал, - сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Рассмотрение заявления бывшего градоначальника должно было состояться сегодня, 13 января.

Евгений Урлашов был осужден на 12,5 лет в 2016 году. Главу города признали виновным в получении взятки в 17 миллионов рублей и покушение на получение взятки в 14 миллионов.

В 2020 году Урлашов подавал прошение о замене оставшегося срока принудительными работами, но получил отказ.