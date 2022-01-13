Глава Рыбинска во второй раз заболел коронавирусом

Денис Добряков во второй раз заболел коронавирусом. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Глава Рыбинска Денис Добряков заболел COVID-19. О поставленном ему диагнозе градоначальник сообщил на своей странице ВКонтакте.

- Заболел коронавирусной инфекцией. Дважды прошел полный курс вакцинации, поэтому переношу болезнь легко. Но для безопасности окружающих работать пока буду дистанционно. Берегите себя, делайте прививки, всем здоровья, - написал глава города.

Первый раз коронавирусом Денис Добряков переболел в ноябре 2020 года. Прививку делал вакциной «Спутник V», после того, как снизился уровень антител.