В 2022 году в Ярославской области должны отремонтировать 200 километров дорог

В самом Ярославле отремонтируют 27 улиц. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области на дорожный ремонт в 2022 году выделили 5,945 миллиардов рублей, из них из федерального бюджета – 1,762 миллиарда рублей, из областного – 4,183 миллиарда рублей. Большую часть работ будет занимать укладка нового асфальта на региональных трассах.

– Основная часть работ пройдет на региональных трассах – их предстоит отремонтировать не менее 160 километров, – сообщил и. о. председателя Правительства области Виктор Неженец. – В том числе будет завершено строительство нового участка дороги в обход города Гаврилов-Яма. Среди наиболее социально значимых и долгожданных объектов ремонта в 2022 году – участки дорог Углич – Некоуз – Брейтово, Углич – Маймеры, Рыбинск – Арефино, Киндяки – станция Лом – Большое Село. Кроме этого, будут проводиться работы по содержанию пяти мостовых сооружений в рамках контрактов жизненного цикла и разрабатываться проект капитального ремонта дороги Шолошово – Скалино в Первомайском районе.

В агломерации приведут в порядок 43 дороги, протяженность которых составляет 35 километров. Для этого потребуется 915,453 миллионов рублей. Также в самом Ярославле отремонтируют 27 улиц: работы пройдут на проспекте Толбухина, улице Батова, в проездах Школьном и Ухтомского, участках Тормозного шоссе. Капитальный ремонт организуют на Ленинградском проспекте между улицами Волгоградской и Строителей и на улице Пожарского от улицы Гоголя до Технопарковой.