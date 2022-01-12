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Происшествия12 января 2022 15:30

В Ярославле по вине пьяного лихача в аварии пострадал двухлетний ребенок

Мужчина будучи нетрезвым сел за руль и выехал на встречку
Влада Красоткина
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По факту ДТП возбуждено административное расследование.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле 3 января произошла авария на Дачном переулке. В 21:35 по дороге ехал 64-летний мужчина за рулем "Митсубиши", в один момент он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с иномарками "Сузуки", "Тайота" и "Шкода".

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота» двухлетний мальчик, который находился на заднем сиденье, в детском автокресле, с травмами был госпитализирован, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Остальным участникам аварии назначено амбулаторное лечение, кроме водителя "Митсубиши" - он находится в больнице с травмами. Позже полицейскими было выяснено, что 64-летний ярославец сел за руль в сильном алкогольном опьянении.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. После прохождения пострадавшими лечения, будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести вреда здоровью. Исходя из результатов будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновника аварии.