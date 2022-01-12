В общественном транспорте Ярославля поставят новые терминалы для безналичной оплаты

Новые терминалы имеют небольшой размер, не занимают много места в салонах, но при этом удобны для использования. Техническое обновление ведётся с учётом обращений, которые поступают от горожан.

– В результате проведенных мероприятий ожидается снижение числа обращений по вопросам оплаты проезда, а также повышение качества услуг, предоставляемых пассажирам, – прокомментировал усилия перевозчиков по совершенствованию системы оплаты проезда первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Так, например, компания «Автомиг», которая перевозит жителей Ярославля по четырём муниципальным маршрутам, закупила свыше полусотни современных терминалов оплаты. На днях будет завершена работа по их настройке и подключению. Новые аппараты будут установлены во всех автобусах компании, которые выходят на городские маршруты.

Руководитель автопредприятия Алексей Белосохов рассказал, что в компании была проведена разъяснительная компания среди водителей для исключения случаев отказа в оплате проезда банковскими, транспортными картами и проездными билетами.

– Если возникают жалобы, ярославцы могут обращаться в диспетчерскую службу нашей компании по телефону 8-996-240-51-20, – подчеркнул Алексей Белосохов.

При отказе в оплате проезда по безналу на ярославских муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров можно пожаловаться в мэрию. С этой целью организована специальная прямая линия по телефону (4852) 40-45-89. При обращении нужно сообщить дату и время поездки, государственный номер транспортного средства, номер маршрута и название остановки. Если есть возможность, нужно сделать аудио-видео запись, которая подтвердит отказ в безналичном расчете или в выдаче фискального чека при оплате наличными.