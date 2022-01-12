В Ростовском районе Ярославской области строят школу за 100 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В селе Марково Ростовского района Ярославской области начали строить новую школу. Сейчас уже идут работы по раскрытию котлована. На строительство школы выделено около 100 миллионов рублей.

– Вопрос о новой школе в Маркове стоял очень остро. Старое здание после пожара, случившегося в 2018 году, восстановлению не подлежало, процесс обучения был организован во вторую смену в помещениях детского сада, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. - Рад, что у ребят совсем скоро появится возможность получать знания в современных условиях.

В эту школу смогут пойти 55 учеников с 5 по 9 класс. В здании предполагается разделение на три блока. В центральном будут находиться учебные кабинеты, актовый зал и медкабинет. В левой части школы – спортзал и раздевалки, в правой – столовая, библиотека и администрация.