В Ярославле могут отменить хоккейный матч между "Локомотивом" и казанским "Ак Барсом"

В Ярославле же пока не появилось официального подтверждения информации. Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»

13 января в Ярославле должен состояться хоккейный матч между нашим клубом "Локомотив" и казанским "Ак Барс". Но за сутки до события появилась информация, что встреча может быть отменена из-за плохой эпидемиологической ситуации. Об этом заявляет информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на анонимный источник.

- В связи с ситуацией с пандемией "Ак Барс" вместо поездки в Ярославль возвращается домой, - сказал собеседник агентства.

В Ярославле же пока не появилось официального подтверждения информации.