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Спорт12 января 2022 13:10

В Ярославле могут отменить хоккейный матч между "Локомотивом" и казанским "Ак Барсом"

Причиной этому стала эпидемиологическая ситуация
Влада Красоткина
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В Ярославле же пока не появилось официального подтверждения информации. Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»

В Ярославле же пока не появилось официального подтверждения информации. Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»

13 января в Ярославле должен состояться хоккейный матч между нашим клубом "Локомотив" и казанским "Ак Барс". Но за сутки до события появилась информация, что встреча может быть отменена из-за плохой эпидемиологической ситуации. Об этом заявляет информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на анонимный источник.

- В связи с ситуацией с пандемией "Ак Барс" вместо поездки в Ярославль возвращается домой, - сказал собеседник агентства.

В Ярославле же пока не появилось официального подтверждения информации.