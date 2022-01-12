В больнице Ярославля прооперировали 103-летнюю пациентку. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

В ярославской больнице имени Соловьева прооперировали 103-летнюю пациентку. Скорая помощь привела женщину с переломом бедра, он осложнился развитием шока. Как выяснилось, местная жительница упала с высоты собственного роста.

- После экстренной противошоковой терапии пострадавшую обследовали, было принято решение о проведении операции сразу в день поступления. Специалистами четвертого травматологического отделения пациентке выполнен остеосинтез бедра – перелом зафиксировали при помощи стержня, сопоставили отломки. Операция прошла успешно, - рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Через день после того, как женщину прооперировали, она смогла встать с помощью ходунков. На шестой день врачи выписали пациентку, которая вышла из больницы самостоятельно, без посторонней помощи.