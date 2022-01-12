Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 12:27

Новогоднюю ночь и каникулы ярославцы провели в интернете

По крайней мере, такую статистику привели в Tele2
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мобильный интернет стал любимым средством развлечений на январских каникулах

Мобильный интернет стал любимым средством развлечений на январских каникулах

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Там проанализировали статистику пользовательской активности в праздники. В новогоднюю ночь ярославцы поздравляли друзей и близких при помощи интернета: используя мессенджеры и видеосвязь. Объем трафика после полуночи вырос на 33% по сравнению с праздничной ночью годом ранее, тогда как число звонков осталось на уровне прошлого года.

Кроме того, мобильный интернет стал любимым средством развлечений на январских каникулах.

Жители Ярославской области предпочли digital-поздравления традиционным голосовым звонкам. На отправку сообщений в мессенджеры и соцсети каждому ярославскому клиенту в новогоднюю ночь потребовалось в среднем около часа, тогда как на звонки – в четыре раза меньше времени. При этом максимальную активность по использованию интернет-трафика Tele2 зафиксировала в первый час нового года, сообщили в пресс-службе оператора.

За период зимних каникул ярославские абоненты оператора повысили спрос на интернет на рекордные 35% по сравнению с прошлым годом. Пик интернет-активности ярославцев был зафиксирован 4 и 5 января. Жители предпочли провести выходные за просмотром фильмов.