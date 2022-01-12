Новогоднюю ночь и каникулы ярославцы провели в интернете

Мобильный интернет стал любимым средством развлечений на январских каникулах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Там проанализировали статистику пользовательской активности в праздники. В новогоднюю ночь ярославцы поздравляли друзей и близких при помощи интернета: используя мессенджеры и видеосвязь. Объем трафика после полуночи вырос на 33% по сравнению с праздничной ночью годом ранее, тогда как число звонков осталось на уровне прошлого года.

Кроме того, мобильный интернет стал любимым средством развлечений на январских каникулах.

Жители Ярославской области предпочли digital-поздравления традиционным голосовым звонкам. На отправку сообщений в мессенджеры и соцсети каждому ярославскому клиенту в новогоднюю ночь потребовалось в среднем около часа, тогда как на звонки – в четыре раза меньше времени. При этом максимальную активность по использованию интернет-трафика Tele2 зафиксировала в первый час нового года, сообщили в пресс-службе оператора.

За период зимних каникул ярославские абоненты оператора повысили спрос на интернет на рекордные 35% по сравнению с прошлым годом. Пик интернет-активности ярославцев был зафиксирован 4 и 5 января. Жители предпочли провести выходные за просмотром фильмов.