Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 12:00

Под Ярославлем горит деревянный дом, в котором живет шесть семей

Три квартиры уже уничтожены полностью
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасатели эвакуировали 11 человек из горящего здания.

Спасатели эвакуировали 11 человек из горящего здания.

В Ярославском районе в поселке Карачиха 12 января около 11:14 часов по адресу улица Школьная №21Б произошел пожар. Загорелся большой деревянный дом, в котором находится шесть квартир.

- Дом поврежден по всей площади. Три квартиры уничтожены полностью, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Спасатели эвакуировали 11 человек из горящего здания. Сейчас, в 14:30 дня, на месте происшествия продолжают работать 36 человек и 9 пожарных машин.