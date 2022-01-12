Под Ярославлем горит деревянный дом, в котором живет шесть семей

Спасатели эвакуировали 11 человек из горящего здания.

В Ярославском районе в поселке Карачиха 12 января около 11:14 часов по адресу улица Школьная №21Б произошел пожар. Загорелся большой деревянный дом, в котором находится шесть квартир.

- Дом поврежден по всей площади. Три квартиры уничтожены полностью, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Спасатели эвакуировали 11 человек из горящего здания. Сейчас, в 14:30 дня, на месте происшествия продолжают работать 36 человек и 9 пожарных машин.