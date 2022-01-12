73-летний ярославец отдал мошенникам миллион рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Красноперекопского района обратился 73-летний мужчина. Он «клюнул» на уловки мошенников и перевел на «безопасный счет» более миллиона рублей.

Действовали злоумышленники по хорошо отработанной схеме: позвонили, представились сотрудниками банка, убедили, что деньги пытаются снять посторонние. Пожилой ярославец испугался, не стал ничего уточнять в настоящем банке, выполнил все указания звонивших и лишился огромных денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция предупреждает: критически расценивайте любую поступающую информацию.

Если вам позвонит неизвестный, который представится сотрудником службы безопасности банка и:

- сообщит о блокировке вашей карты, - расскажет о попытке мошенников похитить деньги с ваших счетов или оформить от вашего имени кредит, - попросит назвать реквизиты карты и CVC- и СМС-коды, - будет призывать срочно оформить кредит, перечислить все имеющиеся денежные средства на «безопасный счет», - будет убеждать установить специальную программу для защиты сбережений или пройти по ссылке для отмены сомнительных операций,

НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ УКАЗАНИЙ ПОЗВОНИВШЕГО, ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР! ВАС ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ!

Пока вы не предпринимаете никаких действий, ваши средства находятся в безопасности.