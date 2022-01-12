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Происшествия12 января 2022 10:33

Ярославец случайно прострелил себе ногу из самодельного пистолета

Теперь мужчина проходит по статье о незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов
Полина Вачнадзе
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В Ярославле 64-летний мужчина обвиняется в незаконном изготовлении оружия

В Ярославле 64-летний мужчина обвиняется в незаконном изготовлении оружия

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле 64-летний мужчина обвиняется в незаконном изготовлении оружия, а также незаконном хранении этого оружия и взрывчатых веществ. В сентябре он обратился в больницу с прострелянной ногой, о чем медики сразу же сообщили в полицию. Во время проверки выяснилось, что дома у пострадавшего хранится чуть ли не целый арсенал.

- Обнаружены и изъяты самодельный пистолет, запчасти от других моделей огнестрельного оружия, пули, патроны, инструменты и материалы для их изготовления, порох. Во время следствия обвиняемый пояснил, что интересуется огнестрельным оружием, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Оказалось, что мужчина работает слесарем на одном из ярославских предприятий. Он воспользовался своими знаниями и изменил конструкцию пневматического пистолета, сделав его пригодным для стрельбы боевыми патронами. А ногу себе прострелил случайно, когда разбирал оружие.

Расследование уже завершено, дело направлено в суд.