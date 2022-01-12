В Ярославле водители троллейбусов пожаловались на нечищеные от снега дороги

Из-за снежных завалов и припаркованных машин троллейбусы "отрываются" от проводов. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Обычно на нечищеные от снега дороги жалуются автомобилисты и пешеходы, но нервы сдали уже и у водителей троллейбусов. Из-за снежных завалов на краю проезжей части и припаркованных машин троллейбусы не могут проехать.

- Стоят троллейбусы у Гиганта напротив поликлиники Шинного завода в сторону ЯМЗ. Который день не чистят от снега правую полосу. Плюс припаркованные авто елочкой. Отрываемся от проводов. Сейчас огромная пробка, - написала водители троллейбусов №4 и №8 в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

При этом вчера, 11 января, на общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Волков отметил, что с уборкой снега дорожники справляются и в этом году ситуация гораздо лучше, чем в прошлом. В комментариях ярославцы категорически с этим утверждением не согласны.

- Это весьма характерная ситуация наглядно показывает оторванность мэрии от насущных проблем. Систематически публикуются прекрасные отчеты с фото и видео о качественной уборке улиц города (кстати подлинных). Регулярно отмечается улучшение уборки снега в этом году (по сравнению с прошлым). А реальная обстановка удивляет бесполезностью таких хвалебных отчетов. Так как почти любой автовладелец может прямо посередине дороги поставить свою машину наплевав на всех остальных. А у края проезжей части на многих улицах (на крайней правой полосе движения) места не осталось. Эта полоса используется для хранения снега, а также, на некоторых улицах, для длительного хранения своих машин, - пишет Николай Кузьминов.

- Был в Красноярске два месяца назад, там вообще не церемонятся – стоит на обочине машина и мешает уборке, вызывают ГАИ и увозят сразу. И правильно делают. Не надо ставить, где попало, - считает Евгений Воронин.