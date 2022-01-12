В ярославском COVID-госпитале скончался священник-десантник Иоанн Зайцев

В ярославском COVID-госпитале скончался протоиерей Иоанн Зайцев. ФОТО: страница Игоря Ямщикова, "Фейсбук"

В Ярославском областном госпитале ветеранов войн, который сейчас перепрофилирован под лечение пациентов с коронавирусом, умер священник, ветеран ВДВ отец Иоанн Зайцев. Ему было 65 лет.

- От COVID-19 скончался наш любимый батюшка, ветеран Воздушно-десантных войск отец Иоанн Зайцев. Вечная память тебе, наш дорогой Друг, Соратник и боевой товарищ!

Искренние соболезнования родным и близким отца Иоанна, - написал на своей странице в «Фейсбуке» руководитель областного отделения Союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков.

Отец Иоанн был настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Григорьевское Ярославского района. Ветеран ВДВ, духовный наставник областного Союза десантников.

Свои соболезнования родным, близким и духовным чадам протоирея Иоанна Зайцева выразил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим:

- Отец Иоанн достойно исполнял свой пастырский долг. Батюшка был многолетним тружеником на ниве Христовой и ревностным пастырем.