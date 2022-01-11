Пьяный ярославец угнал с автомойки машину

Задержанным оказался ранее судимый 38-летний работник автомойки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ярославля приехал на автомойку во Фрунзенском районе Ярославля, оставил свою машину, ненадолго отошел по делам, а когда вернулся авто уже не было на месте. Мужчина срочно обратился за помощью в правоохранительные органы, всем сотрудникам разослали ориентировки угнанного транспортного средства для поисков.

- При патрулировании близлежащей территории росгвардейцы заметили разыскиваемый автомобиль, двигавшийся по Тормозному шоссе. В ходе непродолжительного преследования они заблокировали автомобиль и задержали водителя, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.

Задержанным оказался ранее судимый 38-летний работник автомойки, откуда была угнана машина. Кроме этого, мужчина явно был не трезв, от него сильно пахло спиртным. Вскоре ярославца передали полиции, против него возбудили уголовное дело.