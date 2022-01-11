В Ярославле завершается строительство детской поликлиники и хирургического корпуса онкобольницы

Строительство зданий, как корпуса областной онкологической клиники, так и детской поликлиники во Фрунзенском районе Ярославля завершено. В настоящее время на объектах ведутся отделочные работы. Некоторые готовые к эксплуатации помещения уже оснащаются оборудованием.

– Для онкоцентра планируем закупить полторы тысячи единиц медтехники, и сейчас одна из наших ключевых задач – сократить сроки согласований и провести все закупки в сжатые сроки, централизовав процесс, – прокомментировал Михаил Евраев намерения властей региона по оснащению нового объекта здравоохранения современным медицинским оборудованием.

Руководитель региона пояснил, что хирургический корпус для онкологической больницы будет сдан уже в августе. Это раньше, чем предусмотрено контрактом.

- И жители области с онкозаболеваниями смогут начать получать высокотехнологичную медпомощь в новом современном учреждении, – добавил Михаил Евраев.

Проект хирургического корпуса разрабатывался с учётом специфики Ярославля. Площадь здания - 20 тысяч квадратных метров. Объект рассчитан на 266 мест. Здесь будут размещены высокотехнологичные операционные, стационар с отделениями лучевой и внутрипросветной эндоскопической диагностики, реанимации и анестезиологии, а также, экспресс-лаборатория.

На оснащение корпуса высокотехнологичным оборудованием выделено полтора миллиарда рублей.

Детская поликлиника на улице Попова возводится по национальному проекту «Жилье и городская среда». В здании уже идет чистовая отделка помещений, устанавливаются двери. Благоустроена прилегающая к поликлинике территория.

– Объект готов, вопрос с кадровой обеспеченностью решен. Давайте оперативно, за полгода, решим все вопросы с закупкой оборудования. Новую поликлинику люди очень ждут, потребность в ней острая: Фрунзенский район расширяется, здесь много детей, подростков, – обратился Михаил Евраев с инициативой.

В поликлинике будут работать педиатрическое, рентгенологическое и стоматологическое отделения. Здесь оборудуют зал для лечебной физической культуры и массажный кабинет. Также в клинике обустроят, просторную зону ожидания с регистратурой, бассейн для детей до года и игровые площадки. Для поликлиники будет приобретено полторы сотни единиц современной медицинской техники.

Поликлиника начнёт приём пациентов в конце лета этого года. Здесь будут обслуживать и жителей домов, которые ещё только планируется построить во Фрунзенском районе. За смену врачи больницы смогут принять до 500 юных пациентов.