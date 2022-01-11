Ярославец в наркотическом опьянении протаранил легковушку и сбил 62-летнюю женщину

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле завершили расследование уголовного дела против 26-летнего местного жителя от 19 сентября 2020 года.

ДТП произошло на улице Нефтяников на нерегулируемом пешеходном переходе. "Зебру" было трудно не заметить и человека на ней тоже, ведь все необходимые дорожные обозначения были нанесены: стоял дорожный знак, а на асфальте яркая разметка, кроме этого на переходе два авто уже пропускали пешехода.

- Обвиняемый, управляя автомобилем «Тойота Авенсис» превысил разрешенную скорость и, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил ее. В этот момент перед пешеходным переходом остановились два автомобиля «Шкода» и «Лада Ларгус» - они пропускали переходившую проезжую часть 62-летнюю женщину. Обвиняемый попытался проехать между остановившимися автомобилями, совершил столкновение со стоящим в соседней полосе автомобилем «Лада Ларгус», а затем выехал на пешеходный переход и сбил женщину-пешехода, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. Пострадавшую женщину срочно госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу, а вот водителя машины "Тойота Авенсис" доставили в наркологический диспансер. После медицинской экспертизы в крови обвиняемого обнаружили наркотические средства — каннабиноиды.

На данный момент уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый вину признал частично, ему грозит лишение свободы до семи лет.