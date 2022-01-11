В Ярославле на окружной дороге столкнулись бензовоз и фура

К фуре еще был прикреплен прицеп - бетонные плиты, которые выпили на дорогу. Фото: "Подслушано у водителей | Ярославль"

Днем 11 января в Ярославле неподалеку от Чурилковского кладбища на перекрестке Юго-западной окружной дороги и улицы Магистральной произошло крупное ДТП: столкнулись фура и бензовоз.

- Столкновение произошло в 12:25 часов. В результате ДТП в медучреждение доставлен один из водителей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте аварии образовалась большая пробка, машины стоят неподвижно в обе стороны. Мало того, что столкнулись тяжелогрузы, так к фуре еще был прикреплен прицеп - бетонные плиты, которые выпили на дорогу. Это еще больше осложнило дорожную ситуацию.

На месте аварии образовалась большая пробка. Фото: Скриншот Яндекс. Карты

Сейчас, на 16:30 вечера, сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте ДТП и выясняют все подробности случившегося.