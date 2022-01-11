В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в январе изменится схема движения четырех автобусов. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Автобусы №4 будут заезжать в поселок Куйбышева и на улицу Индустриальную. Маршрут №49 будет ходить до больницы №2 и на улицу Попова через проспект Фрунзе, улицы Индустриальную и Пирогова.

Автобус №68 будет ходить через проспект Октября и улицу Победы, а автобус №19 – по улицам Институтской, Гагарина, Павлова.

Кроме того, начинают работать три новых автобусных маршрута:

- Ярославль Главный – Осташинское кладбище,

- Улица Автозаводская – «Машприбор» (вместо автобуса от улицы Сиреневой до Ярославля Главного),

- Улица Павлова – ТЦ «Аксон» (вместо автобуса от улицы Павлова до ЯШЗ).

Информация обо всех изменениях будет опубликована на сайте «Яргортранса».