В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле в январе изменится схема движения четырех автобусов. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Автобусы №4 будут заезжать в поселок Куйбышева и на улицу Индустриальную. Маршрут №49 будет ходить до больницы №2 и на улицу Попова через проспект Фрунзе, улицы Индустриальную и Пирогова.
Автобус №68 будет ходить через проспект Октября и улицу Победы, а автобус №19 – по улицам Институтской, Гагарина, Павлова.
Кроме того, начинают работать три новых автобусных маршрута:
- Ярославль Главный – Осташинское кладбище,
- Улица Автозаводская – «Машприбор» (вместо автобуса от улицы Сиреневой до Ярославля Главного),
- Улица Павлова – ТЦ «Аксон» (вместо автобуса от улицы Павлова до ЯШЗ).
Информация обо всех изменениях будет опубликована на сайте «Яргортранса».