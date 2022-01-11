Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 12:41

В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов

И откроются три новых маршрута
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов

В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в январе изменится схема движения четырех автобусов. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Автобусы №4 будут заезжать в поселок Куйбышева и на улицу Индустриальную. Маршрут №49 будет ходить до больницы №2 и на улицу Попова через проспект Фрунзе, улицы Индустриальную и Пирогова.

Автобус №68 будет ходить через проспект Октября и улицу Победы, а автобус №19 – по улицам Институтской, Гагарина, Павлова.

Кроме того, начинают работать три новых автобусных маршрута:

- Ярославль Главный – Осташинское кладбище,

- Улица Автозаводская – «Машприбор» (вместо автобуса от улицы Сиреневой до Ярославля Главного),

- Улица Павлова – ТЦ «Аксон» (вместо автобуса от улицы Павлова до ЯШЗ).

Информация обо всех изменениях будет опубликована на сайте «Яргортранса».