В Ярославле по пяти маршрутам пустили 19 дополнительных автобусов

В Ярославле увеличили количество автобусов на пяти маршрутах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле увеличили количество автобусов на пяти городских маршрутах, сообщили в правительстве региона. Добавлены 19 машин на следующие маршруты:

- №4 «Улица Ярославская» – «Ярославль-Главный»,

- №7 «Улица Гудованцева» – «15-й микрорайон»,

- №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» – «15-й микрорайон»,

- №42 «15-й микрорайон» – «Поселок Куйбышева»,

- №53 «ПАТП-1» – «Улица Сахарова».

– Увеличение подвижного состава позволит сократить интервалы движения в часы пик на городских линиях, а также обеспечит стабильность выпуска, – сказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский. – В праздничные дни перевозчики работали над восстановлением материально-технической базы, подготовкой подвижного состава и водителей, что позволило улучшить показатели на регулярных автобусных маршрутах с начала года.