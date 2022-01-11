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Происшествия11 января 2022 10:16

Выдавала себя за несовершеннолетнюю и требовала деньги за молчание: жительницы Рыбинска осуждена за вымогательство

На уловки 26-летней женщины попался 31-летний мужчина
Полина Вачнадзе
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Вымогательнице из Рыбинска дали три года условно

Вымогательнице из Рыбинска дали три года условно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбинский городской суд признал местную жительницу виновной по статье о вымогательстве. 26-летняя женщина выдавала себя за несовершеннолетнюю и требовала со своего случайного знакомого деньги за молчание об их интимной связи.

Пара познакомилась в социальных сетях. Какое-то время молодые люди общались, а потом встретились. И дама сделала фото и видео их интимного общения. После этого женщина начала вымогать у партнера деньги.

- Она ввела потерпевшего в заблуждение сообщив, что является несовершеннолетней, а фотографии и видео увидела ее сестра, которая намерена обратиться в полицию. От лица родственников мужчине не раз направлялись письма с угрозами физической расправы и распространения фото интимного характера в Интернете, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

За молчание жительница Рыбинска требовала деньги. И потерпевший, не желая стать фигурантом уголовного дела и «звездой» эротического кино переводил требуемые суммы. Женщина получила за свое молчание более 620 тысяч рублей. В конце-концов мужчине надоело платить.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину и извинилась перед потерпевшим. Еще до процесса она вернула часть денег.

Женщине было назначено условно три года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал в его пользу с осужденной 470,5 тысяч рублей.