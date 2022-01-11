На общественных маршрутах Ярославля стало больше автобусов

С начала первой январской рабочей недели на маршруты областного центра вышли 537 автобусов. Это почти на два десятка машин больше, чем перевозили горожан в конце декабря минувшего года. В частности, увеличена численность единиц общественного транспорта на маршрутах №4 «Улица Ярославская - Ярославль Главный»; № 7 «Улица Гудованцева - 15 МКР»; №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР»; № 42 «15 МКР - Поселок Куйбышева»; № 53 «ПАТП-1 - Улица Сахарова».

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский рассказал, что в результате увеличения числа автобусов на маршрутах областного центра появилась возможность снизить интервалы движения общественного транспорта в часы пик. Теперь на работу и обратно домой ярославцам можно добраться гораздо быстрее.

– В праздничные дни перевозчики работали над восстановлением материально-технической базы, подготовкой подвижного состава и водителей, что позволило улучшить показатели работы регулярных автобусных маршрутов с начала года, - отметил Сергей Волканевский.

Так, например, с этой задачей успешно справилась «Первая пассажирская компания». Её представитель в Ярославле Константин Марьясин пояснил: «За счёт подготовительной работы уже с начала года мы смогли выйти на плановые показатели, и будем продолжать работу по улучшению качества предоставления услуг».

Не поступало серьёзных жалоб от горожан на работу транспортных пассажирских компаний и в период новогодних каникул.

- Как перевозчики выполняли свои обязательства на межмуниципальных и городских маршрутах в период новогодних и рождественских праздников, оценивала контрольно-ревизорская служба. Специалисты не выявили серьезных недостатков в транспортной работе, - констатировал заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Илья Тюрганов.

В минувшем году городская комиссия по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на основании предложений горожан внесла изменения в маршрутную сеть Ярославля.

С этого месяца автобусы, которые следуют по 4-му маршруту, станут заезжать в п. Куйбышева и на ул. Индустриальная. Маршрут № 49 продлят до Больницы №2. Его автобусы будут проезжать по ул. Попова через проспект Фрунзе, ул. Индустриальную и ул. Пирогова. Схема движения автобусов маршрута № 68 также откорректирована – они вскоре проследуют через проспект Октября и ул. Победы. 19-й маршрут пойдёт и по улицам Институтская, Гагарина, Павлова. Также организованы три новых автобусных маршрута: «Ярославль Главный - Осташинское кладбище», «Ул. Автозаводская - Машприбор» (он придет на смену прежнему: «ул. Сиреневая - Ярославль Главный»), вместо маршрута «ул. Павлова - ЯШЗ» вводится маршрут «ул. Павлова - ТЦ Аксон».

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