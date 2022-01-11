В Ярославль придут 20-градусные морозы

В пятницу в городе опять потеплеет до +1 градуса. Фото: Центр Фобос

На Ярославль идет волновой циклон, который не так давно подарил жителям метель, а теперь принесет сильное похолодание с жуткими морозами до -20 градусов.

- С запада же Европейскую Россию начнёт накрывать антициклон. Из-за слишком близкого соседства циклона и антициклона температурный режим на Русской равнине окажется чрезвычайно контрастным, - рассказали в Центр Фобос.

Температура воздуха упадет уже завтра, 12 января, до -15 градусов и продолжит снижаться в течение неделе. Так к четвергу в городе будет -21 градус, но в пятницу в городе опять потеплеет, аж до +1 градуса.