В многоэтажке в Ленинском районе Ярославля произошел пожар

Жители дома были эвакуированы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 января около 20:50 часов в Ярославле произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе на улице Тургенева №11. Спасатели сообщают, что возгорание началось в одной из квартир. Огонь уничтожил пятнадцать квадратных метров жилья.

- Есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Спасатели боролись с огнем до 21:20 часов. Жители дома были эвакуированы. На данный момент подробная информация уточняется.