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Происшествия11 января 2022 7:32

В многоэтажке в Ленинском районе Ярославля произошел пожар

Спасатели эвакуировали жильцов дома
Влада Красоткина
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Жители дома были эвакуированы.

Жители дома были эвакуированы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 января около 20:50 часов в Ярославле произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе на улице Тургенева №11. Спасатели сообщают, что возгорание началось в одной из квартир. Огонь уничтожил пятнадцать квадратных метров жилья.

- Есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Спасатели боролись с огнем до 21:20 часов. Жители дома были эвакуированы. На данный момент подробная информация уточняется.