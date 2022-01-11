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Общество11 января 2022 7:00

На Промышленном шоссе образовалась большая пробка из-за аварии

Разбились три иномарки
Влада Красоткина
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Машины раскидало по всему шоссе в разных полосах. Фото: "ДТП | Ярославль и область"

Машины раскидало по всему шоссе в разных полосах. Фото: "ДТП | Ярославль и область"

10 января около 16:00 часов в Ярославле произошла большая авария, из-за которой жители после рабочего дня встали в длинную пробку. На Промышленном шоссе столкнулись три авто: "Мазда", "Ниссан" и "Рено".

- По предварительной информации в результате ДТП водитель автомобиля " Рено" нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Водителям нужно было изловчиться, чтобы объехать аварию, ведь машины раскидало по всему шоссе в разных полосах за несколько метров друг от друга. Сейчас сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего