В Ярославле автомобиль врезался в здание торгового центра

В Ярославле иномарка врезалась в здание ТЦ. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На улице Свободы в Ярославле вчера, 10 января, иномарка вылетела на тротуар и врезалась в здание торгового центра «Меркурий». ДТП произошло днем, к счастью, никого из пешеходов не зацепило.

Но повреждения получили три автомобиля, которые оказались на пути внедорожника.

- Произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. По предварительной информации, произошло без пострадавших, - так прокомментировали аварию в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.