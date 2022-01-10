По поручению Михаила Евраева будет разработан стратегический план развития городской инфраструктуры Ярославля, Углича и Ростова

Помимо государственных ресурсов на осуществление задумки будут выделены средства из внебюджетных источников. Работы в Ярославле продолжатся до 2028 года. В Угличе и Ростове проект реализуют в течение ближайших трёх лет.

- Главам районов необходимо разработать максимально жесткие по срокам, но реалистичные дорожные карты реализации проектов, - поставил задачу врио губернатора Михаил Евраев на оперативном совещании в Правительстве Ярославской области.

Михаил Евраев потребовал, чтобы руководители администраций Ярославля, Ростова и Углича для минимизации неудобств и дискомфорта для горожан и туристов в ходе благоустройства, составили доскональный график работ, предусмотрели их этапы и синхронизировали ремонт и строительство.

– Проектные работы требуют временных затрат, но все же необходимо постараться выполнить их как можно быстрее. Кредитные средства выделяются на максимально выгодных условиях и нельзя упустить эту реальную возможность кардинально улучшить социальную и инженерную инфраструктуру в городах, - пояснил Михаил Евраев.

Глава области предупредил, что за ходом реализации проекта на всех его этапах будет осуществляться пристальный контроль со стороны властей региона.

Работы по благоустройству городов будут способствовать социально-экономическому развитию районов региона и Ярославской области в целом. Реализация инфраструктурного проекта позволит повысить качество жизни людей. Планируется, что с 2022 по 2028 год в ходе реализации проекта казной региона и бюджетами муниципалитетов будет получено 4 млрд рублей дополнительных налоговых и неналоговых поступлений. Помимо этого в регионе создадут 1800 новых рабочих мест.

Справка:

По проекту «Комплексная застройка территории в районе пересечения Ленинградского проспекта и ул. Малая Норская в МКР № 15 в Дзержинском районе Ярославля» до 2028 года построят современный жилой комплекс из 17 домов со всей необходимой инженерной инфраструктурой. Планируемый объем инвестиций - 4,6 млрд рублей, в том числе 600 млн – средства инфраструктурного кредита. В ходе реализации проекта будет создано 200 дополнительных рабочих мест. Помимо дорог и инженерных коммуникаций здесь построят детский сад.

В Ростове реализуют масштабный проект по благоустройству исторического центра города. Здесь будут отремонтированы здания и дороги, обновлены инженерные коммуникации. Также в центральной части города обустроят общественные пространства. Вдоль Окружной улицы построят парковую зону «Зеленое полукольцо». Помимо этого в Ростове реконструируют въездные магистральные улицы на Москву, Ярославль. Отремонтируют вокзал. Большое внимание будет уделено расширению туристической инфраструктуры. На благоустройство исторического центра Ростова привлечено более 5 млрд рублей.

В Угличе средства бюджетного кредита в размере 1,02 млрд рублей направят на реконструкцию инженерных коммуникаций на улицах Воскресенский угол, Ленина, Опарина, Спасской, Ярославской и Ростовской, а также на Советской площади. Проектом предусматривается благоустройство общественных пространств, замена коммуникаций и покрытия, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм в парке Победы и в районе причала.