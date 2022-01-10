Более 90 тысяч человек сходили в музеи Ярославской области в праздничные выходные

Угличский Государственный историко-архитектурный и художественный музей Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Жители Ярославской области не потратили праздничные выходные впустую. Они посещали различные музеи и выставки региона. Лидером в списке культурных мест стал Ярославский музей-заповедник. За прошедшую нерабочую неделю там побывали 50 тысяч гостей. А всего музеи региона за праздники посетили более 90 тысяч человек.

– Традиционно в новогодние праздники область принимает большое количество туристов, разнообразить свой досуг стремятся и жители региона, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – В этот период вниманием посетителей пользуются как знаковые объекты и экспозиции наших музеев, позволяющие знакомиться с сокровищами культурно-исторического наследия, так и специальные праздничные программы.

Также у ярославцев и туристов спросом пользовались художественный музей города и «Карабиха». Эти места посетили 12,7 тысяч человек. В Переславль жители области приезжали на новогодние выставки и мастер-классы. В Рыбинский музей-заповедник посмотреть новую экспозицию в Мучном гостином дворе приехали почти пять тысяч горожан.

В правительстве региона рассказали, что 12,7 тысячи человек принял Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей. Преимущественно вниманием здесь пользовались церковь Димитрия на Крови и дворец царевича Дмитрия (палата дворца удельных князей).